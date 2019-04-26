Семилитровый двигатель Mopar оценили дороже нового Dodge Challenger

Новый «крейтовый» двигатель Mopar представили на шоу SEMA в прошлом году. В основе 7.0 Supercharged Mopar Crate HEMI лежит 6.2 V8 Hellcat: у него алюминиевый блок от дрэгового Challenger Drag Pak, распредвал с более высоким профилем кулачков, новый компрессор и газораспределительный механизм от мотора Dodge Challenger SRT Demon. Отдача — 1014 лошадиных сил и 1288 Нм крутящего момента.
«Коробочный» Hellephant предлагается в сборе с водяным насосом, маховиком, масляным поддоном, топливными форсунками и нагнетателем. За 2265 долларов можно заказать установочный комплект, куда войдут блок управления двигателем, проводка, педаль акселератора, кислородный датчик, модуль управления топливным насосом и интерфейсное устройство CAN-шины.
Первым новый мотор получил прототип Dodge Super Charger. Ему также достались 20-дюймовые передние колеса от Challenger SRT Hellcat (сзади установлены 21-дюймовые), выхлопные патрубки от Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, руль и сиденья от Dodge Viper, полный набор приборов Mopar и рычаг КПП от Dodge Challenger SRT Hellcat.