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12:17

Семилитровый двигатель Mopar оценили дороже нового Dodge Challenger

Цена агрегата в сборе составляет 29 995 долларов

Заводское ателье Mopar концерна Fiat Chrysler Automobiles открыло прием предзаказов на 7,0-литровый «коробочный» двигатель Hellephant, который предназначен для установки в автомобили, выпущенные до 1976 года. «Восьмерку» оценили в 29 995 долларов (1 940 000 рублей), что на 2700 долларов дороже базовой версии Dodge Challenger.

Новый «крейтовый» двигатель Mopar представили на шоу SEMA в прошлом году. В основе 7.0 Supercharged Mopar Crate HEMI лежит 6.2 V8 Hellcat: у него алюминиевый блок от дрэгового Challenger Drag Pak, распредвал с более высоким профилем кулачков, новый компрессор и газораспределительный механизм от мотора Dodge Challenger SRT Demon. Отдача — 1014 лошадиных сил и 1288 Нм крутящего момента.

Кастомный Dodge Super Charger первым получил новый двигатель.

«Коробочный» Hellephant предлагается в сборе с водяным насосом, маховиком, масляным поддоном, топливными форсунками и нагнетателем. За 2265 долларов можно заказать установочный комплект, куда войдут блок управления двигателем, проводка, педаль акселератора, кислородный датчик, модуль управления топливным насосом и интерфейсное устройство CAN-шины.

Первым новый мотор получил прототип Dodge Super Charger. Ему также достались 20-дюймовые передние колеса от Challenger SRT Hellcat (сзади установлены 21-дюймовые), выхлопные патрубки от Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, руль и сиденья от Dodge Viper, полный набор приборов Mopar и рычаг КПП от Dodge Challenger SRT Hellcat.

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