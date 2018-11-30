Morgan построит спорткар на базе Aston Martin

Шасси используют для новой модели с внешностью в традиционном «моргановском» духе. А потом, в течение пяти лет, англичане собираются выпустить еще одну модель более авангардного дизайна.

Руководитель Aston Martin Энди Палмер сообщил журналистам Automotive News, что он согласился продать права на конструкцию Vanquish вместе с оснасткой для его изготовления лишь после того, как его познакомили с тем, какую машину собираются строить на этой основе. Топ-менеджер добавил, что покупатель не захотел, чтобы связь с моделью Vanquish афишировалась.