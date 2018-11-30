Morgan построит спорткар на базе Aston Martin

Издание Automotive News предполагает, что лицензию у Aston Martin выкупила фирма Morgan — старейший действующий автопроизводитель Великобритании. Сумма сделки составила 20 миллионов фунтов стерлингов (1,7 миллиарда рублей) и включала в себя 18 месяцев бесплатной поддержки от консультационного подразделения Aston Martin Consulting.
В Aston Martin не подтвердили эти выводы, а в компании Morgan отрицают факт заключения сделки. Но журналисты сопоставили факты: после сделки в Morgan сообщили, что работают над новым заднеприводным купе, характеристики которого оказались максимально близки к «астоновским». Например, уже известно, что шасси нового «Моргана» будет выполнено из алюминия при помощи клепки и клея. Между тем, большинство «Морганов» сделаны по технологии 50-х годов — со стальной лонжеронной рамой и каркасом кузова из ясеня.
Шасси используют для новой модели с внешностью в традиционном «моргановском» духе. А потом, в течение пяти лет, англичане собираются выпустить еще одну модель более авангардного дизайна.
Руководитель Aston Martin Энди Палмер сообщил журналистам Automotive News, что он согласился продать права на конструкцию Vanquish вместе с оснасткой для его изготовления лишь после того, как его познакомили с тем, какую машину собираются строить на этой основе. Топ-менеджер добавил, что покупатель не захотел, чтобы связь с моделью Vanquish афишировалась.
Гранд-турер Aston Martin Vanquish второго поколения выпускался в период с 2012 по 2018 год. Как почти все модели Aston Martin после DB7, он был основан на алюминиевой платформе VH — а если точнее, на ее четвертой версии с расширенным применением углепластика. Новые модели построены на совершенно новой технической базе — это большие спорткары DB11 и DBS Superleggera с оригинальным турбомотором V12 5.2 и более доступное купе Vantage с четырехлитровым турбомотором Mercedes-AMG V8.
Компания Morgan ведет свою историю с 1910 года и отличается крайним консерватизмом. Сейчас она выпускает две основные линейки моделей — трехколесники 3-Wheeler конструкции тридцатых годов (в бензиновой и электрической версии) и четырехколесные родстеры (4/4, Plus 4 и Roadster). Последние мало изменились с пятидесятых годов: их металлические кузова до сих пор собирают на каркасе из ясеня, а с годами меняются лишь моторы — сейчас это четырех- и шестицилиндровые двигатели Ford. В истории компании Morgan есть и более современные машины: например, ретро-футуристическая модель Aero 8 2001 года с полностью алюминиевым шасси и моторами BMW V8, но сейчас производство машин этого семейства прекращено.