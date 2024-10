Morgan Plus Six получил «прощальную» версию Pinnacle

Родстер Morgan Plus Six снимут с производства в начале 2025 года. Свою родословную эта модель ведет от Plus 8 конца 60-х и станет последним спорткаром «Моргана» с классическим дизайном. Как ожидается, преемник будет выглядеть иначе, а дебютирует он до конца следующего года. Тем временем кульминацией производства «шестерки» объявлен лимитированный Plus Six Pinnacle, представляющий собой подборку эксклюзивных вариантов декора, которыми клиенты баловали себя в течение последних пяти лет.