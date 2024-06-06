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Новости
Опубликовано 06 июня 2024, 15:02
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В Москве появится новый автозавод

По плану предприятие сможет выпускать до 40 тысяч грузовиков ежегодно
В Москве построят еще один автомобильный завод. Это будет первая в России роботизированная площадка по производству среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей, пишет «Прайм». Построят его КамАЗ и московские власти: соответствующее соглашение было заключено на стенде Москвы в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).
Роботизированный комплекс на заводе КамАЗа
Роботизированный комплекс на заводе КамАЗа
© КамАЗ
Мария Руцкая

Завод по производству грузовых автомобилей построят в столице уже в следующем году. Он сможет выпускать до 40 тысяч грузовиков в год. Где расположится площадка и какие именно машины будут сходить с ее конвейера, пока не уточняется.

В церемонии подписания соглашения приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин, а также первый зампредседателя правительства Денис Мантуров.

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Тем временем решилась судьба простаивающего экс-завода Mercedes-Benz в Подмосковье. По данным инсайдеров, там будут собирать машины Maxeed — марки, принадлежащей Chery. Что это за автомобили, пока неизвестно, но название созвучно с Exeed, а на стенде Подмосковья на ПМЭФ стоит робот из деталей машин премиальной «дочки» Chery. Кроме этого, в Есипово недавно собрали опытную партию Exeed VX.

Глава КамАЗа ранее раскритиковал выбранный путь развития российского автопрома. Он позволил западным производителям уйти без серьезных финансовых потерь и оставить России без прав на выпускавшиеся автомобили.

Образцовой Когогин считает китайскую модель с обязательной локализацией и заключением СП с местными предприятиями. К самим китайским машинам он, впрочем, относится неоднозначно, называя их «вообще не приспособленными» к России.

Источник:Прайм
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#Россия
#Автопром
#Производство
#КАМАЗ