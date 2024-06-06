В Москве появится новый автозавод

Завод по производству грузовых автомобилей построят в столице уже в следующем году. Он сможет выпускать до 40 тысяч грузовиков в год. Где расположится площадка и какие именно машины будут сходить с ее конвейера, пока не уточняется.

В церемонии подписания соглашения приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин, а также первый зампредседателя правительства Денис Мантуров.