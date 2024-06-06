В Москве появится новый автозавод

В Москве появится новый автозаводПо плану предприятие сможет выпускать до 40 тысяч грузовиков ежегодно
Завод по производству грузовых автомобилей построят в столице уже в следующем году. Он сможет выпускать до 40 тысяч грузовиков в год. Где расположится площадка и какие именно машины будут сходить с ее конвейера, пока не уточняется.
В церемонии подписания соглашения приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин, а также первый зампредседателя правительства Денис Мантуров.
Тем временем решилась судьба простаивающего экс-завода Mercedes-Benz в Подмосковье. По данным инсайдеров, там будут собирать машины Maxeed — марки, принадлежащей Chery. Что это за автомобили, пока неизвестно, но название созвучно с Exeed, а на стенде Подмосковья на ПМЭФ стоит робот из деталей машин премиальной «дочки» Chery. Кроме этого, в Есипово недавно собрали опытную партию Exeed VX.
Глава КамАЗа ранее раскритиковал выбранный путь развития российского автопрома. Он позволил западным производителям уйти без серьезных финансовых потерь и оставить России без прав на выпускавшиеся автомобили.
Образцовой Когогин считает китайскую модель с обязательной локализацией и заключением СП с местными предприятиями. К самим китайским машинам он, впрочем, относится неоднозначно, называя их «вообще не приспособленными» к России.