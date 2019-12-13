Московские водители стали в три раза реже превышать скорость

При расчетах учитывались превышения скорости более чем на 20 километров в час и только на дорогах с ограничением 60 километров в час. Чтобы погодные факторы не повлияли на эксперимент, учитывали только показатели за летние месяцы.

Кроме того, эксперты не брали в расчет машины, которые двигались со скоростью ниже 40 километров в час — они могли парковаться или стоять в пробке, что негативно сказалось бы на достоверности результатов исследования.