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15:00

Московские водители стали в три раза реже превышать скорость

За последние шесть лет случаев нарушений стало меньше на семь процентов

© Игорь Иванко / агентство «Москва»
Анастасия Дубина
Аналитики Яндекс.Навигатора провели исследование поведения водителей и выяснили, что с 2013 года число нарушений скоростного режима в Москве сократилось. Если раньше скорость превышали до 10 процентов от всего времени, проведенного за рулем, то теперь этот показатель составляет около трех процентов.

При расчетах учитывались превышения скорости более чем на 20 километров в час и только на дорогах с ограничением 60 километров в час. Чтобы погодные факторы не повлияли на эксперимент, учитывали только показатели за летние месяцы.

Кроме того, эксперты не брали в расчет машины, которые двигались со скоростью ниже 40 километров в час — они могли парковаться или стоять в пробке, что негативно сказалось бы на достоверности результатов исследования.

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Экспертам удалось выяснить, что в 2019 году водители в среднем нарушали скоростной режим в течение трех процентов от всего времени поездки. Для сравнения, в 2013 году водители ехали с превышением скорости 10 процентов от всего времени движения.

Один из основных факторов, который мог повлиять на результаты — появление новых камер. За последние четыре года их количество увеличилось в 3,5 раза с 800 штук в 2015 году до 2800 в 2019-м. При этом ЦОДД не планирует останавливаться и регулярно отчитывается о новых камерах, мотивируя их установку огромных количеством просьб со стороны самих водителей.

Кроме того, в 2020 году с дорог планируют убрать все муляжи камер (их в Москве около 800 штук), заменив на работающие комплексы. Фальшивые камеры выглядят в точности как настоящие, а некоторые даже излучают сигнал, который считывается радарами как сигнал от рабочей камеры. Единственное отличие муляжей — с них не приходят штрафы, но уже в следующем году ситуация изменится.