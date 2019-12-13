Московские водители стали в три раза реже превышать скорость

При расчетах учитывались превышения скорости более чем на 20 километров в час и только на дорогах с ограничением 60 километров в час. Чтобы погодные факторы не повлияли на эксперимент, учитывали только показатели за летние месяцы.
Кроме того, эксперты не брали в расчет машины, которые двигались со скоростью ниже 40 километров в час — они могли парковаться или стоять в пробке, что негативно сказалось бы на достоверности результатов исследования.
Экспертам удалось выяснить, что в 2019 году водители в среднем нарушали скоростной режим в течение трех процентов от всего времени поездки. Для сравнения, в 2013 году водители ехали с превышением скорости 10 процентов от всего времени движения.
Один из основных факторов, который мог повлиять на результаты — появление новых камер. За последние четыре года их количество увеличилось в 3,5 раза с 800 штук в 2015 году до 2800 в 2019-м. При этом ЦОДД не планирует останавливаться и регулярно отчитывается о новых камерах, мотивируя их установку огромных количеством просьб со стороны самих водителей.
Кроме того, в 2020 году с дорог планируют убрать все муляжи камер (их в Москве около 800 штук), заменив на работающие комплексы. Фальшивые камеры выглядят в точности как настоящие, а некоторые даже излучают сигнал, который считывается радарами как сигнал от рабочей камеры. Единственное отличие муляжей — с них не приходят штрафы, но уже в следующем году ситуация изменится.