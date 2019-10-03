Московская фирма разработает тюнинговый Aurus

Первые эскизы тюнинг-кита компания опубликовала в своем инстаграме. На прототипе установлены новые бамперы, иная решетка радиатора в виде сетки и расширители колесных арок. Также он окрашен в два цвета, в отличие от обычного «Ауруса».

Ателье Khann специализируется на создании обвесов для автомобилей Toyota и Lexus, так что подобный эксперимент для компании первый.