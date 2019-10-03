Московская фирма разработает тюнинговый Aurus

Первые эскизы тюнинг-кита компания опубликовала в своем инстаграме. На прототипе установлены новые бамперы, иная решетка радиатора в виде сетки и расширители колесных арок. Также он окрашен в два цвета, в отличие от обычного «Ауруса».
Ателье Khann специализируется на создании обвесов для автомобилей Toyota и Lexus, так что подобный эксперимент для компании первый.
Производство седанов Aurus Senat наладили на мощностях НАМИ, однако с 2021 года его перенесут в Елабугу на завод Ford Sollers. Сейчас в год с конвейера сходит по 150 экземпляров модели, однако в дальнейшем эту цифру планируют увеличить. Стоимость «Ауруса» в базовом исполнении составляет 18 миллионов рублей.
В конце августа в Москве открыли первый шоу-рум производителя, а заодно глава бренда поделился планами на будущее. Так, в ближайшие два года руководство планирует выйти на китайский рынок. Уже в ближайшие два года там может появиться первый дилерский центр.
Также в ближайшем будущем марка официально представит несколько новых моделей. В первую очередь, речь идет о лимузине Senat L700, а также о минивэне Arsenal — сейчас обе модели проходят испытания. Кроме того, в стадии разработки находится внедорожник Komendant.