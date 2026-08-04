«Москвич 3» рекордно подешевел на фоне беспрецедентных скидок

Благодаря этому предложению стоимость базовой версии компактного кроссовера «Москвич 3» в августе стартует от 1,6 тыс. рублей. Эта скидка суммируется с действующей программой льготного автокредитования. При использовании государственных субсидий минимальная цена автомобиля опускается до 1,3 млн рублей.

Для сравнения, рекомендованная розничная цена без учета акций и программ поддержки значительно выше: базовый кроссовер 2025 года с механической коробкой передач стоит от 2,0 млн рублей, версия 2026 года — на 88 тыс. рублей дороже. Стоимость топовой комплектации актуальной модели достигает 2,3 млн рублей.