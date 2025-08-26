Новый «Москвич»: первая «живая» фотография

У MG HS, который станет основой для нового «Москвича», от бампера до бампера 4655 миллиметров. Высота и ширина одинаковые — по 1890 миллиметров, а колесная база равна 2765 миллиметрам. То есть он сравним с другими среднеразмерными SUV — например, Kia Sportage.

В багажнике при поднятых спинках сидений второго ряда уместится 507 литров груза, при сложенных — 1484 литра.