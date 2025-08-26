Новый «Москвич»: первая «живая» фотография

Новый «Москвич»: первая «живая» фотографияСам завод новинку на базе MG пока не анонсировал
Upd.: в замаксированном автомобиле распознали Renault Sandero третьего поколения. Модель собирались выпускать в России на мощностях АвтоВАЗа, однако события 2022 года перечеркнули эти планы. При этом на заводе Renault (ныне «Москвич») сохранилось множество прототипов. Впрочем, это не опровергает информацию о появлении нового «Москвича» на базе MG.
У MG HS, который станет основой для нового «Москвича», от бампера до бампера 4655 миллиметров. Высота и ширина одинаковые — по 1890 миллиметров, а колесная база равна 2765 миллиметрам. То есть он сравним с другими среднеразмерными SUV — например, Kia Sportage.
В багажнике при поднятых спинках сидений второго ряда уместится 507 литров груза, при сложенных — 1484 литра.
В моторную гамму, если верить инсайдерам, войдут двигатели объемом 1.5 и 2.0 литра. Такими же оснащается MG HS: в Китае его предлагают с полуторалитровым агрегатом мощностью 172 лошадиные силы и двухлитровым на 231 силу.
Коробки передач — семидиапазонный «робот» и девятиступенчатый автомат, а привод только передний.
Срок дебюта «Москвича М70» в России неизвестен, да и сам завод пока не анонсировал такую модель. Последняя на сегодняшний день новинка — большой кроссовер «Москвич 8», стоимость которого стартует с 2 980 000 рублей без учета скидок. На прошлой неделе выяснилось, что с начала продаж в июле физлица купили только 24 экземпляра.