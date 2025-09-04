Продажи «Москвича» обрушились на 42 процента

В целом по итогам прошедших восьми месяцев 2025 года «Москвич» смог реализовать 9960 автомобилей. По сравнению с тем же периодом прошлого года спрос просел на четверть — за январь-август 2024-го было продано 13,3 тысячи машин.

В модельный ряд «Москвича» сейчас входят кроссоверы «Москвич 3» и его электрическая версия 3е, лифтбек «Москвич 6» и новинка — семиместный вседорожник «Москвич 8», который вышел на рынок 22 июля 2025 года. В конце августа пресс-служба завода сообщала, что со дня его премьеры физлица приобрели 24 экземпляра.