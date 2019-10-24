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13:46

У Aston Martin впервые появится мотоцикл

Серию эксклюзивных байков построят вместе с маркой Brough Superior

Эскиз мотоцикла Aston Martin
Впервые в истории Aston Martin фирменная эмблема с крылышками появится не на автомобиле, а на мотоцикле. Ограниченная серия байков будет выпущена в сотрудничестве с маркой Brough Superior, а первый публичный показ новинки состоится в начале ноября на Миланском международном мотосалоне.

Для постройки первого в своей более чем 100-летней истории мотоцикла Aston Martin Lagonda объединился с британской Brough Superior. Фирма была на пике популярности до Второй Мировой войны и ее байки даже получили прозвище «Rolls-Royce среди мотоциклов», отчасти потому, что стоили дороже дома. Brough Superior просуществовала до 1940 года и лишь в начале XXI века благодаря усилиям энтузиаста Марка Афэма снова вернулась в строй.

Brough Superior Pendine Sand Racer

В 2013 году на шоу EICMA в Милане воскресшая Brough Superior показала свой новый мотоцикл SS100, над внешностью которого работала французская Boxer Design. Раму SS100 изготовили из титана, карбона и алюминия, а в качестве двигателя использовали мотор V-Twin объемом 997 кубических сантиметров с водяным охлаждением. Мотоцикл оборудовали амортизаторами Öhlins и тормозами Beringer 4D с роторами из нержавеющей стали. Кроме SS100, в линейке Brough Superior есть еще два байка: кафе-рейсер Pendine Sand Race и посвященный 100-летию бренда Anniversary.

Для Aston Martin сотрудничество такого рода не в новинку. В 2016 году британская марка объединилась с нидерландской верфью Quintessence Yachts для постройки роскошного катера AM37, а в 2017 году вместе с американской фирмой Triton Submarines построила концепт глубоководного аппарата Project Neptune.

Впрочем, этим в «Астоне» ограничиваться не стали и вышли на рынок недвижимости, а затем предложили клиентам услугу по проектированию дизайнерских гаражей.