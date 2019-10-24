У Aston Martin впервые появится мотоцикл

Для Aston Martin сотрудничество такого рода не в новинку. В 2016 году британская марка объединилась с нидерландской верфью Quintessence Yachts для постройки роскошного катера AM37, а в 2017 году вместе с американской фирмой Triton Submarines построила концепт глубоководного аппарата Project Neptune.

Впрочем, этим в «Астоне» ограничиваться не стали и вышли на рынок недвижимости, а затем предложили клиентам услугу по проектированию дизайнерских гаражей.