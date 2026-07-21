Моторесурс в иномарках россиян сократится вдвое из-за бензина Евро-2 и Евро-3

«Если смотреть на цифры по сере, разница между стандартами огромная. В бензине „Евро‑5“ допустимое содержание серы — до 10 мг/кг, в „Евро‑3“ — до 150 мг/кг, а в „Евро‑2“ — до 500 мг/кг. То есть „Евро‑3“ содержит примерно в 15 раз больше серы, чем привычный „Евро‑5“, а „Евро‑2“ — примерно в 50 раз больше», — сообщил эксперт.

По его словам, при сгорании сернистого топлива образуются оксиды серы, которые, смешиваясь с влагой, превращаются в кислоты. Они расходуют щелочной резерв масла, вызывают коррозию деталей, ускоряют износ цилиндропоршневой группы и выхлопной системы. Сера также забивает катализатор, выводит из строя лямбда-зонды и усиливает нагар на форсунках. Это ведет к падению мощности и росту расхода топлива.

Сокращение ресурса зависит от конструкции двигателя. Старые атмосферники, спроектированные под «Евро‑2» или «Евро‑3», переносят такое топливо легче. Современные турбированные моторы с непосредственным впрыском, рассчитанные на «Евро‑5», гораздо более уязвимы, уточнил эксперт.

В Fit Service подчеркнули, что регулярная эксплуатация таких двигателей на бензине «Евро‑3» может сократить их ресурс до капремонта в 1,5−2 раза — с 250−300 тыс. километров до 120−180 тыс. километров. Использование «Евро‑2» дает еще более агрессивную среду. Ресурс современного мотора класса «Евро‑5» при постоянных заправках таким топливом может снизиться до 100−150 тыс. километров — до трети или половины от заявленного, сказал Андрей Кузин.

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