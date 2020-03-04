Появилось фото новой BMW M3. И ее «ноздри» просто гигантские

Судя по фотографии, которую опубликовал портал Bimmerpost, новая заряженная «трешка» получит еще более крупную решетку радиатора, чем у купе 4 серии, снимки которой ранее появлялись в Сети. Посередине огромных «ноздрей» будет расположена фронтальная камера кругового обзора.
Ранее фотошпионы публиковали снимок задней части новой «эмки» 3 серии. Скорее всего, заснять удалось тестовый прототип на конвейере баварского завода марки. Автомобиль получит классические двойные патрубки выхлопной системы, вертикальные отражатели в заднем бампере и небольшой рельефный спойлер на крышке багажника.
Что касается технической начинки, то автомобиль оснастят новой трехлитровой «турбошестеркой» S58 с двумя турбинами и отдачей до 510 лошадиных сил как у кроссоверов X3 M и X4 M. Обе новинки будут предлагаться на выбор с шестиступенчатой механикой и задним приводом или с восьмидиапазонным автоматом и полным приводом.
Когда новые M3 и M4 представят официально до сих пор неизвестно. Четырехдверный седан должен дебютировать в течение года.
Похожая решетка радиатора с гипертрофированными ноздрями уже была продемонстрирована накануне в новом концепте BMW i4. Но если в M3 подобная решетка выполняет исключительно визуальную стилистику модели, то «ноздри» на i4 — не решетка, а ее стилизация. За ними скрываются компоненты системы автопилота (радары, лидары, камеры).