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4 марта, 15:13

Появилось фото новой BMW M3. И ее «ноздри» просто гигантские

Кажется, производитель всерьез собирается запустить неоднозначный дизайн в серию

Анастасия Дубина
В Сети появился снимок передней части седана BMW M3 нового поколения. Судя по кадру, автомобиль получит гигантские «ноздри», даже больше тех, которые попадали в объективы фотошпионов раньше.

Судя по фотографии, которую опубликовал портал Bimmerpost, новая заряженная «трешка» получит еще более крупную решетку радиатора, чем у купе 4 серии, снимки которой ранее появлялись в Сети. Посередине огромных «ноздрей» будет расположена фронтальная камера кругового обзора.

Ранее фотошпионы публиковали снимок задней части новой «эмки» 3 серии. Скорее всего, заснять удалось тестовый прототип на конвейере баварского завода марки. Автомобиль получит классические двойные патрубки выхлопной системы, вертикальные отражатели в заднем бампере и небольшой рельефный спойлер на крышке багажника.

Что касается технической начинки, то автомобиль оснастят новой трехлитровой «турбо­шестеркой» S58 с двумя турбинами и отдачей до 510 лошадиных сил как у кроссоверов X3 M и X4 M. Обе новинки будут предлагаться на выбор с шести­ступенчатой механикой и задним приводом или с восьмидиапазонным автоматом и полным приводом.

Когда новые M3 и M4 представят официально до сих пор неизвестно. Четырехдверный седан должен дебютировать в течение года.

Похожая решетка радиатора с гипертрофированными ноздрями уже была продемонстрирована накануне в новом концепте BMW i4. Но если в M3 подобная решетка выполняет исключительно визуальную стилистику модели, то «ноздри» на i4 — не решетка, а ее стилизация. За ними скрываются компоненты системы автопилота (радары, лидары, камеры).