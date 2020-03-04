Появилось фото новой BMW M3. И ее «ноздри» просто гигантские

Судя по фотографии, которую опубликовал портал Bimmerpost, новая заряженная «трешка» получит еще более крупную решетку радиатора, чем у купе 4 серии, снимки которой ранее появлялись в Сети. Посередине огромных «ноздрей» будет расположена фронтальная камера кругового обзора.

Ранее фотошпионы публиковали снимок задней части новой «эмки» 3 серии. Скорее всего, заснять удалось тестовый прототип на конвейере баварского завода марки. Автомобиль получит классические двойные патрубки выхлопной системы, вертикальные отражатели в заднем бампере и небольшой рельефный спойлер на крышке багажника.