Мурашки по коже: в Приморье змея притаилась на двери машины

«В Уссурийске на камеру попала необычная картина. Змея весьма удачно расположилась на двери автомобиля, делая вход в него весьма проблематичным», — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно, что в момент происшествия людей в машине не было, а змея лежит на двери возле стекла. Местные жители предположили, что на видео попал амурский полоз.