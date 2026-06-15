Опубликовано 15 июня 2026, 11:481 мин.
Мурашки по коже: в Приморье змея притаилась на двери машины
В Приморье полоз притаился на двери автомобиля и попал на камеру. Инцидент произошел в Уссурийске, сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».
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«В Уссурийске на камеру попала необычная картина. Змея весьма удачно расположилась на двери автомобиля, делая вход в него весьма проблематичным», — говорится в публикации.
На опубликованных кадрах видно, что в момент происшествия людей в машине не было, а змея лежит на двери возле стекла. Местные жители предположили, что на видео попал амурский полоз.
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