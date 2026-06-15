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Опубликовано 15 июня 2026, 05:36
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В России продают экспериментальный автобус-вездеход ПАЗ

В продаже возник гибрид автобуса «Вектор Next» и внедорожника «Садко Next». Ателье «Автоуслуги» из города Павлово (Нижегородская область) представило полноприводный автобус-вездеход ПАЗ «Вектор Next» на форуме «Армия-2022». Машина не стала серийной, а выставочный экземпляр сейчас выставлен на продажу за 7,5 млн рублей. Это выяснил журнал Motor.
В России продают экспериментальный автобус-вездеход ПАЗ
© Авито
Алексей Кованов
Алексей Кованов

«Даннaя мoдeль ТC нe вошлa в ceрийный выпуск и являeтcя выставочным прoтотипoм, сoзданным для демoнстpации, тecтирoвaния и oцeнки функциoнальнoсти», — уточняет автор объявления.

У автобуса-вездехода расширены колёсные арки, добавлены защитные пластиковые пластины, спереди установлен оригинальный стабилизатор поперечной устойчивости, сзади — пневмостойки.

Автобус повышенной проходимости способен преодолевать 680-миллиметровый брод, а высота дорожного просвета составляет 400 мм, так что в салон не попасть без выдвижной подножки.

Унификация с грузовиками марки ГАЗ максимальная: в движение машину приводит дизель ЯМЗ-534, коробка передач — 5-скоростная «механика», есть подключаемый полный привод и понижающая передача.

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Источник:Motor
Автор:Алексей Кованов
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