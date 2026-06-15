«Даннaя мoдeль ТC нe вошлa в ceрийный выпуск и являeтcя выставочным прoтотипoм, сoзданным для демoнстpации, тecтирoвaния и oцeнки функциoнальнoсти», — уточняет автор объявления.

У автобуса-вездехода расширены колёсные арки, добавлены защитные пластиковые пластины, спереди установлен оригинальный стабилизатор поперечной устойчивости, сзади — пневмостойки.

Автобус повышенной проходимости способен преодолевать 680-миллиметровый брод, а высота дорожного просвета составляет 400 мм, так что в салон не попасть без выдвижной подножки.

Унификация с грузовиками марки ГАЗ максимальная: в движение машину приводит дизель ЯМЗ-534, коробка передач — 5-скоростная «механика», есть подключаемый полный привод и понижающая передача.

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