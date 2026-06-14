«Привет, Волга»: для автомобилей Volga создали голосовой ассистент

Флагманом бренда Volga станет кроссовер Volga K50, представляющий собой Geely Monjaro, для которого создана оригинальная решётка радиатора. Стоимость модели составит от 4,2 млн рублей.

Все модификации модели российской сборки будут оснащены 2-литровым турбомотором отдачей 238 л.с., 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

В базовой версии заявлены 19-дюймовые колёса, панорамная крыша, контурная подсветка салона, адаптивная подвеска и многое другое. Старт продаж намечен на 19 июня.

Потенциал продаж Volga в России оценивается на уровне 40−60 тысяч автомобилей ежегодно. Однако достижение этой цифры напрямую зависит от многих факторов.

Полагаться исключительно на известность бренда было бы ошибкой. Об этом ранее сообщил основатель внешней пресс-службы для автобизнеса «Механика» Александр Ковалёв.

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