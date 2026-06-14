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Опубликовано 14 июня 2026, 16:31
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«Привет, Волга»: для автомобилей Volga создали голосовой ассистент

В автомобилях Volga появится фирменный голосовой ассистент. Как только водитель или пассажир произнесут кодовую фразу «Привет, Волга», автомобиль самостоятельно изменит настройки климатической системы, откроет панорамную крышу или выполнит другие пожелания. Об этом журналу Motor рассказал один из дилеров марки Volga на примере кроссовера Volga K50.
Volga K50
Volga K50
© Volga
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Флагманом бренда Volga станет кроссовер Volga K50, представляющий собой Geely Monjaro, для которого создана оригинальная решётка радиатора. Стоимость модели составит от 4,2 млн рублей.

Все модификации модели российской сборки будут оснащены 2-литровым турбомотором отдачей 238 л.с., 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

В базовой версии заявлены 19-дюймовые колёса, панорамная крыша, контурная подсветка салона, адаптивная подвеска и многое другое. Старт продаж намечен на 19 июня.

Потенциал продаж Volga в России оценивается на уровне 40−60 тысяч автомобилей ежегодно. Однако достижение этой цифры напрямую зависит от многих факторов.

Полагаться исключительно на известность бренда было бы ошибкой. Об этом ранее сообщил основатель внешней пресс-службы для автобизнеса «Механика» Александр Ковалёв.

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Автор:Алексей Кованов
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