Стали известны сроки российской премьеры электромобиля GAC Hyptec HT

Увидеть новинку вживую можно будет — с 19 по 21 июля на фестивале «Дом Семьи GAC» в Санкт-Петербурге. Цены и точные характеристики для РФ пока держатся в секрете.

В Китае модель предлагается с одним 340-сильным мотором (разгон до «сотни» за 5,8 с) и двумя вариантами батарей: на 83,3 кВт·ч (запас хода до 672 км) и на 99,5 кВт·ч (до 825 км).

Габариты GAC Hyptec HT: длина — 4935 мм, ширина — 1920 мм, высота — 1700 мм, колесная база — 2935 мм. Объем багажника варьируется от 670 до 1802 л., а дорожный просвет составляет от 168 до 200 мм в зависимости от загрузки.

В стандартном исполнении для домашнего рынка автомобиль получил 14,6-дюймовый центральный тачскрин, 8,8-дюймовую цифровую панель приборов, светодиодную оптику, панорамную стеклянную крышу с электрическим приводом, кресла, обшитые кожей, с электронастройками, подогревом, вентиляцией и массажем, а также двухзонную климатическую установку.

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