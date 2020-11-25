Дрэг гонка дня: Ford Mustang Кена Блока против 950-сильного багги

Как известно, Кен Блок участвует в шоу на своем полноприводном Ford Mustag Hoonicorn. Под капотом модифицированного маслкара установлен 6,7-литровый V8, отдача которого составляет 1400 лошадиных сил. При этом масса уникального «Мустанга» - 1360 килограммов.

Новым соперником американского автогонщика стал пикапообраный «Трофи-трак», построенный на платформе Ford Raptor в начале 2000-х годов. Однако, от классического «Раптора» в модифицированном автомобиле сохранилось лишь шасси. 3000-килограммовый полноприводный внедорожник оборудован 9-литровым V8 мощностью 950 лошадиных сил.

В первом заезде оба участника стартовали примерно одинаково. Казалось бы, встав на дыбы, «Трофи трак» сможет посоперничать с «Мустангом». Однако, через несколько мгновений Кен Блок оказался далеко впереди соперника, выиграв на финише несколько корпусов.

По традиции, сопернику дали возможность взять реванш, выставив «Трафи трак» на два корпуса впереди. Но даже такие условия старта никак не повлияли на итоговый результат. Водитель грузовика вновь проиграл «Мустангу» Кена Блока солидную дистанцию, после чего решил эффектно покрутить «пончики» на гоночной трассе.