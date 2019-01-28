Ford запатентовал гибридную установку для «Мустанга»: V8 и два электромотора

В документе описана силовая установка с продольно расположенным двигателем V8. Агрегат приводит в движение колеса задней оси, а два электромотора — передней. Такой «Мустанг» может подавать тягу на одной из осей или вовсе быть полноприводным.
Тизер гибридного или электрического Ford Mustang компания показала в октябре прошлого года. Предполагается, что модель нового поколения появится в 2020-2021 году. Она переедет на новую, модульную платформу, которая позволит создать полноприводные модификации. Базовые версии машины по-прежнему будут заднеприводными.
На прошедшем в Детройте международном автосалоне Ford показал радикальный вариант двухдверки Mustang — Shelby GT500 с компрессорным V8 5.2 мощностью свыше 700 сил. Впервые модель оснастили роботизированной коробкой: семиступенчатым агрегатом Tremec с двумя сцеплениями, способным переключаться за 100 миллисекунд.