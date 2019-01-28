Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
15:07

Ford запатентовал гибридную установку для «Мустанга»: V8 и два электромотора

С такой силовой установкой автомобиль станет полноприводным

Патентное ведомство США одобрило патентную заявку Ford, оформленную в 2017 году, на «двухмоторную систему привода для гибридных автомобилей». По предварительной информации, ее могут использовать на бензин-электрической версии маслкара Mustang.

В документе описана силовая установка с продольно расположенным двигателем V8. Агрегат приводит в движение колеса задней оси, а два электромотора — передней. Такой «Мустанг» может подавать тягу на одной из осей или вовсе быть полноприводным.

Тизер гибридного или электрического Ford Mustang компания показала в октябре прошлого года. Предполагается, что модель нового поколения появится в 2020-2021 году. Она переедет на новую, модульную платформу, которая позволит создать полноприводные модификации. Базовые версии машины по-прежнему будут заднеприводными.

Первое изображение гибридного или электрического «Мустанга»

На прошедшем в Детройте международном автосалоне Ford показал радикальный вариант двухдверки Mustang — Shelby GT500 с компрессорным V8 5.2 мощностью свыше 700 сил. Впервые модель оснастили роботизированной коробкой: семиступенчатым агрегатом Tremec с двумя сцеплениями, способным переключаться за 100 миллисекунд.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...