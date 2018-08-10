Ford впервые построил Mustang для высшего дивизиона NASCAR

Компания Ford представила первый в истории марки Mustang, который будет выступать в высшем дивизионе гоночной серии NASCAR — Monster Energy. Публичный дебют спорткара, построенного совместными усилиями подразделений Ford Performance и Ford Design, состоится в феврале следующего года на Daytona 500.

Одной из задач при постройке гоночного «Мустанга» было трансформировать фирменный стиль модели в соответствии с правилами NASCAR, сохранив при этом узнаваемость образа. По словам дизайнеров, машина должна выглядеть на гоночном треке так же хорошо, как на улице.

Ford Mustang принимает участие в различных соревнованиях с 1964 года, когда неожиданно для всех модель выиграла сложнейший «Тур де Франс» — 10-дневную гонку протяженностью 6400 километров. Позднее «Мустанги» стали выступать в кузовной серии SCCA Trans-Am, IMSA, гонках ассоциации хот-родов NHRA, Формуле Дрифт и дивизионе NASCAR Xfinity.

Видео: Ford

«Дейтона 500» станет дебютной гонкой для еще одного автомобиля — новой Toyota Supra. Спорткар, работа над которым велась с 2017 года, со следующего года будет выступать в дивизионе Xfinity Series вместо Camry.