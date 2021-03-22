Посмотрите на Ford Mustang Mach 1, который провёл в гараже 40 лет. У него всё работает

По словам нынешнего владельца, он приобрел Mustang Mach 1 в 1995 году, и на тот момент маслкар уже простоял в гараже 14 лет. Новый хозяин также решил не выезжать на нем на дороги: раритетный автомобиль провел без движения еще 26 лет, после чего пережил первую в жизни замену ряда деталей, включая топливный бак, насос и фильтр.
В старом баке Mustang остался бензин 40-летней давности, который также неплохо сохранился, отмечает продавец. К его удивлению, когда он поднес к топливу зажигалку, оно загорелось и не издавало никаких подозрительных запахов.
Фото: eBay
Коллекцию редких Ford Mustang 1980-х годов пустят с молотка
Кроме этого, автомобиль получил новый аккумулятор, тормозной цилиндр и шланги, а также новые покрышки взамен старых и потрескавшихся. Владелец сохранил почти все детали, которые пришлось заменить, и отдаст их по желанию покупателя вместе с автомобилем.
По заверению продавца, 52-летний Mustang находится в полностью рабочем состоянии, включая усилитель руля и заводскую радиолу, которая все еще функционирует, несмотря на обломавшуюся антенну. На кузове видны вмятины, но почти нет ржавчины. В хорошем состоянии оказался и салон, если не считать несколько потертостей на дверных картах и обивке сидений.
В движение маслкар приводит оригинальный 5,8-литровый двигатель V8 Windsor мощностью 253 лошадиные силы, который до сих пор без проблем заводится. Пару ему составляет автоматическая коробка передач.
На данный момент объявление получило уже 40 ставок. Максимальная составляет 16 800 долларов, или 1,2 миллиона рублей, однако цена еще может вырасти – до конца торгов осталось два дня.
В конце прошлого года на аукционе GSA выставили на продажу два разбитых Ford Mustang, которые участвовали в краш-тестах. За оба разбитых планировали выручить 3 700 долларов (около 277 000 рублей по текущему курсу).