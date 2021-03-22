Посмотрите на Ford Mustang Mach 1, который провёл в гараже 40 лет. У него всё работает

По словам нынешнего владельца, он приобрел Mustang Mach 1 в 1995 году, и на тот момент маслкар уже простоял в гараже 14 лет. Новый хозяин также решил не выезжать на нем на дороги: раритетный автомобиль провел без движения еще 26 лет, после чего пережил первую в жизни замену ряда деталей, включая топливный бак, насос и фильтр.

В старом баке Mustang остался бензин 40-летней давности, который также неплохо сохранился, отмечает продавец. К его удивлению, когда он поднес к топливу зажигалку, оно загорелось и не издавало никаких подозрительных запахов.