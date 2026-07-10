Мужчина потратил 10 лет, чтобы своими руками собрать настоящий Porsche

Первые 3 года ушли на то, чтобы собрать максимум возможных деталей, отсортировать собранное, а также составить список недостающего. Параллельно приходилось добывать литературу, схемы и другую информацию.

«Мне часто говорят, что, наверное, мне больше нравится делать машины, чем потом на них ездить. И в этом есть правда. Мне очень нравится сам процесс возрождения техники», — отмечает автор проекта.

При этом процесс реставрации прошёл максимально скрупулёзно: с поиском оригинальных деталей, тщательным подбором цвета и учётом всех конструктивных нюнсов.

На покупку запчастей было потрачено около 50 тыс. белорусских рублей (1,4 млн российских рублей). Что касается стоимости работ, то хозяин автомобиля занимался восстановлением самостоятельно.

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