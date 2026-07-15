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Опубликовано 15 июля 2026, 15:48
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МВД разъяснило, будет ли штрафовать автомобили в очереди на АЗС

МВД России разъяснило ситуацию со штрафами за стоянку в очередях на АЗС. Жители Саратовской области пожаловались на зафиксированные дорожными камерами штрафы в отношении водителей, которые были вынуждены стоять в очередях на автозаправочных станциях. В Министерстве внутренних дел РФ обратили внимание на спорную ситуацию.
АЗС
АЗС
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Алексей Кованов
Алексей Кованов

По каждому такому постановлению во всех региональных подразделениях ГАИ отныне будут приниматься решения об их отмене, уточнил пресс-центр МВД России.

Такой механизм возможен с учётом малозначительности совершенного правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости.

Что касается конкретной ситуации в Саратовской области, то отмена выписанных постановлений возможна в рамках их обжалования прокурором в установленном порядке.

Кроме того, по инициативе Управления Госавтоинспекции Саратовской области комплексы, зафиксировавшие неправильную парковку, с 1 июля были отключены.

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Источник:Пресс-центр МВД России
Автор:Алексей Кованов
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