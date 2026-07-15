По каждому такому постановлению во всех региональных подразделениях ГАИ отныне будут приниматься решения об их отмене, уточнил пресс-центр МВД России.

Такой механизм возможен с учётом малозначительности совершенного правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости.

Что касается конкретной ситуации в Саратовской области, то отмена выписанных постановлений возможна в рамках их обжалования прокурором в установленном порядке.

Кроме того, по инициативе Управления Госавтоинспекции Саратовской области комплексы, зафиксировавшие неправильную парковку, с 1 июля были отключены.

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