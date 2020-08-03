Первый электрокар Mazda стал «мягким» гибридом

В ходе дебюта гибридного MX-30 в Токио в Mazda заявили о «высокой топливной экономичности», но не озвучили технических характеристик установки. Однако, таким же агрегатом оснащается соплатформенный кроссовер CX-30: на нем установка выдает 150 лошадиных сил и 213 Нм крутящего момента.
Mazda MX-30 представили на автосалоне в Токио в октябре прошлого года. Первый серийный электрокар японской марки получил двери, открывающиеся против хода, и 143-сильную установку с батареей на 35,5 киловатт-часа.
Запас хода MX-30 по сравнению с конкурентами довольно скромный – 200 километров по циклу WLTP. Как объяснили в Mazda, электрокар намеренно не стали оснащать крупным аккумулятором, так как они наносят окружающей среде бо́льший вред, чем дизельные моторы.
Электрический Mazda MX-30 встал на конвейер в японской Хиросиме в мае. В Европе стоимость кроссовера составляет 27 420 евро (около 2,3 миллиона рублей по текущему курсу). Первые экземпляры отправятся к покупателям осенью.
По предварительным данным, приём заказом на гибридный MX-30 откроют ближе к концу года.