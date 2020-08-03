Первый электрокар Mazda стал «мягким» гибридом

В ходе дебюта гибридного MX-30 в Токио в Mazda заявили о «высокой топливной экономичности», но не озвучили технических характеристик установки. Однако, таким же агрегатом оснащается соплатформенный кроссовер CX-30: на нем установка выдает 150 лошадиных сил и 213 Нм крутящего момента.

Mazda MX-30 представили на автосалоне в Токио в октябре прошлого года. Первый серийный электрокар японской марки получил двери, открывающиеся против хода, и 143-сильную установку с батареей на 35,5 киловатт-часа.