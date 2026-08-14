На автодроме «Игора Драйв» пройдет финальный этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту

В ранге лидера на финальный этап приедет Анатолий Кизин, выступающий на BMW E92 — в его активе 262 балла. Ближайший соперник, Артем Лейтис (Nissan Fairlady Z), уступает ему 67 очков — на его счету 195 очков. На медали по итогам сезона претендуют также Денис Антрушин (Nissan 200SX), Артем Каневский (BMW E30) и Елисей Никитин (Toyota Altezza). По результатам двух предыдущих этапов они набрали 158, 134 и 92 балла соответственно.

В командном зачете после второго этапа лидирует коллектив «Питерский щит х Есть вопросы» в составе Анатолия Кизина, Дениса Антрушина и Матвея Вахрушева. На их счету 420 очков. они оторвались от соперников на 198 очков, но титул им еще не гарантирован.