На автодроме «Игора Драйв» пройдет финальный этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту
В ранге лидера на финальный этап приедет Анатолий Кизин, выступающий на BMW E92 — в его активе 262 балла. Ближайший соперник, Артем Лейтис (Nissan Fairlady Z), уступает ему 67 очков — на его счету 195 очков. На медали по итогам сезона претендуют также Денис Антрушин (Nissan 200SX), Артем Каневский (BMW E30) и Елисей Никитин (Toyota Altezza). По результатам двух предыдущих этапов они набрали 158, 134 и 92 балла соответственно.
В командном зачете после второго этапа лидирует коллектив «Питерский щит х Есть вопросы» в составе Анатолия Кизина, Дениса Антрушина и Матвея Вахрушева. На их счету 420 очков. они оторвались от соперников на 198 очков, но титул им еще не гарантирован.
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Особенно напряженным будет сражение между коллективами Feel Auto-VS, который представляют Артем Лейтис и Егор Филимоненок, и ISKRA Racing в составе Елисея Никитина, Артема Каневского и Юрия Алексашина. На их счету перед финальным этапом соревнований 232 и 226 очков соответственно.
Зрительские трибуны расположены в непосредственной близости от трассы, что обеспечивает эффект максимального присутствия: пилоты проносятся прямо под трибунами в считанных сантиметрах от стены. На автодроме есть фудкорт, а специально для самых маленьких зрителей предусмотрена детская зона, где можно поиграть с талисманом автодрома рысью Сидом. Детям до 6 лет включительно в сопровождении взрослого отдельный билет не требуется.
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