На БелАЗе заму гендиректора платят меньше, чем сантехнику

Набор открытых вакансий достаточно широк. При этом электромонтажник сможет рассчитывать на 2,7 тыс. рублей (71 тыс.), резьбошлифовщик — на 2,6 тыс. рублей (69 тыс.), а машинист тепловоза — на 2,5 тыс. рублей (66 тыс.).

Меньше других получают фрезеровщик (2,0 тыс. белорусских или 53 тыс. российских рублей), водитель-испытателя (1,9 тыс. белорусских или 50 тыс. российских рублей) и аккумуляторщик (1,6 тыс. белорусских или 42 тыс. российских рублей).

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