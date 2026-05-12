Опубликовано 12 мая 2026, 13:281 мин.
На бывшем заводе Volkswagen запустили выпуск кроссовера Tenet T4L
Tenet наладил производство кроссовера T4L на бывшем заводе Volkswagen. Длина новинки составляет 4506 мм, ширина — 1828 мм, а высота — 1701 мм. Размерность колёсной базы — 2650 мм. Сам производитель уточняет, что T4L является родственником модели T4, но по факту перед нами Chery Tiggo 7 Pro Max, получивший переднее оперение от Tenet T4. Стоимость модели будет раскрыта позднее.
© Tenet
Tenet T4L оснащается турбированным двигателем объёмом 1,5 литра мощностью 147 л.с. (210 Нм), с которым работает 6-ступенчатая преселективная коробка, рассчитанная на передачу крутящего момента до 260 Нм. Привод — строго передний.
Важным преимуществом новинки являетяеся наличие зимнего пакета. В него входят дистанционный запуск двигателя и прогрев салона, а также обогревы передних и задних сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.
Российский бренд Tenet был основан в феврале 2025 года «АГР холдингом» совместно с китайской компанией Defetoo. В активы холдинга, помимо калужской площадки, входят два завода в Санкт-Петербурге («Каменка» и «Шушары») и склад запчастей в Чехове.
