На бывшем заводе Volkswagen запустили выпуск кроссовера Tenet T4L

Tenet T4L оснащается турбированным двигателем объёмом 1,5 литра мощностью 147 л.с. (210 Нм), с которым работает 6-ступенчатая преселективная коробка, рассчитанная на передачу крутящего момента до 260 Нм. Привод — строго передний.

Важным преимуществом новинки являетяеся наличие зимнего пакета. В него входят дистанционный запуск двигателя и прогрев салона, а также обогревы передних и задних сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Российский бренд Tenet был основан в феврале 2025 года «АГР холдингом» совместно с китайской компанией Defetoo. В активы холдинга, помимо калужской площадки, входят два завода в Санкт-Петербурге («Каменка» и «Шушары») и склад запчастей в Чехове.

Читайте также: