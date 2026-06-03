На фестивале «Мото Драйв» впервые пройдут соревнования на моноколесах

Впервые в рамках фестиваля «Мото Драйв» пройдут соревнования на моноколесах. 6 июня на трассе Картинг Центра «Игора Драйв Картинг» состоятся скоростные заезды (тайм-атак на 1200-метровой трассе) и моноджимхана — технический слалом с резкими поворотами и препятствиями. 7 июня зрителей ждут гонки на моноколесах на картинг-треке и параллельный слалом — одновременные заезды двух райдеров по трассе с конусами в формате «на вылет». Участие бесплатное для членов сообществ «МоноПитер» и «МоноСпорт», количество мест ограниченно.

Главное событие развлекательной программы — трюки легендарной команды FMX13 под руководством Алексея Колесникова, включая уникальное обратное сальто на багги. Экстремальное шоу Freeride Engine поразит зрителей синхронными прыжками на квадроциклах, проездами через огненные кольца и номером с девушкой-гимнасткой на квадроцикле — это одно из самых ярких шоу в России.

Для гостей, прибывших на своих мотоциклах, организуют отдельную парковку слева от главного въезда на автодром. Она находится в шаговой доступности от всех фестивальных площадок.

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