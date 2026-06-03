Новости
Опубликовано 03 июня 2026, 14:32
1 мин.

На фестивале «Мото Драйв» впервые пройдут соревнования на моноколесах

Мотофестиваль в «Игора Драйв» удивит гонками на моноколесах. Традиционный фестиваль «Мото Драйв» пройдёт 6 и 7 июня на автодроме «Игора Драйв». Гостей ждут три мотоспортивные дисциплины (шоссейно-кольцевые гонки, мотокросс, мотоджимхана), шоу звёзд фристайла и насыщенная развлекательная программа для всей семьи, об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.
На фестивале «Мото Драйв» впервые пройдут соревнования на моноколесах
© пресс-служба «Мото Драйв»
Арина Лысенко
Арина Лысенко

Впервые в рамках фестиваля «Мото Драйв» пройдут соревнования на моноколесах. 6 июня на трассе Картинг Центра «Игора Драйв Картинг» состоятся скоростные заезды (тайм-атак на 1200-метровой трассе) и моноджимхана — технический слалом с резкими поворотами и препятствиями. 7 июня зрителей ждут гонки на моноколесах на картинг-треке и параллельный слалом — одновременные заезды двух райдеров по трассе с конусами в формате «на вылет». Участие бесплатное для членов сообществ «МоноПитер» и «МоноСпорт», количество мест ограниченно.

Главное событие развлекательной программы — трюки легендарной команды FMX13 под руководством Алексея Колесникова, включая уникальное обратное сальто на багги. Экстремальное шоу Freeride Engine поразит зрителей синхронными прыжками на квадроциклах, проездами через огненные кольца и номером с девушкой-гимнасткой на квадроцикле — это одно из самых ярких шоу в России.

Для гостей, прибывших на своих мотоциклах, организуют отдельную парковку слева от главного въезда на автодром. Она находится в шаговой доступности от всех фестивальных площадок.

Читайте также: Тюнеры из Mansory превратили Mercedes G-Class в слиток золота на колесах.

В России назвали 10 главных автомобильных новинок мая.

Электрокары в России проезжают в год на четверть меньше бензиновых машин.

Источник:пресс-служба «Мото Драйв»
Автор:Арина Лысенко
Тег:
#Мотоциклы
  1. Motor.ru/
  2. Новости/
  3. На фестивале «Мото Драйв» впервые пройдут соревнования на моноколесах