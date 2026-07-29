На фоне бензиновой лихорадки из салонов начали «сметать» гибриды

«В первую очередь из салонов начали „сметать“ гибриды Voyah», — отмечает аналитик, из-за чего продажи машин обрушились. За последнюю неделю отгрузкисократились в 2−3 раза, а рыночная доля марки рухнула с 30% до менее чем 10%. Автомобили буквально перестали задерживаться в дилерских центрах.

Новый лидер — Geely. Бренд перехватил первенство за последние три недели, заняв около 30% сегмента PHEV. Основной драйвер роста — модель EX-5 EM-I, из которых за этот срок было поставлено на учет 1643 экземпляра. Ещё 120 автомобилей Starship 7 поступили по параллельному импорту.

Существенно укрепил позиции Evolute I-Space с долей рынка около 15% (911 зарегистрированных машин за три недели). Также подросли продажи отечественных гибридов GAC (8,8%, более 500 проданных кроссоверов S7 и S9).

Результаты конкурентов сопоставимы. Дилеры Exeed реализовали 506 гибридных моделей Exlantix ET и ES суммарно, что обеспечило им долю свыше 8%.

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