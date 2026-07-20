На фоне «бензиновой лихорадки» россияне купили рекордное число гибридов и электрокаров

«Автостат»: в России рекордно выросли продажи электрокаров и гибридов. Агентство «Автостат» подвело рыночные итоги последних трёх недель (с 29 июня по 19 июля). За это время на фоне «бензиновой лихорадки» было продано 2144 подключаемых гибридов, а также 326 чистых электромобилей. Для сравнения, среднее недельное значение за первую половину года составляло 1173 и 178, соответственно.