На фоне «бензиновой лихорадки» россияне купили рекордное число гибридов и электрокаров
Как уточняют аналитики, россияне приобрели 270 электрокаров UMO 5, ️159 кроссоверов Avatr 11, а также 107 седанов Avatr 12. Замкнули пятёрку лидеров 104 Changan Qiyuan Q05 и 45 ️«Москвич 3е».
В лидеры среди гибридных моделей вышли китайский ️Geely EX5 EM-I (1734 ед.) и российский Evolute I-Space (1048 ед.). Продолжили список ️Exeed Exlantix ET (563 ед.), Voyah Free (538 шт.) и GAC S7 (414 ед.).
Между тем, в Москве перед АЗС перестали выстраиваться очереди. На этот факт обратил внимание корреспондент журнала Motor, объехав несколько автозаправочных станций. Заправить автомобиль можно любым видом топлива.
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