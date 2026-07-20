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Опубликовано 20 июля 2026, 21:39
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На фоне «бензиновой лихорадки» россияне купили рекордное число гибридов и электрокаров

«Автостат»: в России рекордно выросли продажи электрокаров и гибридов. Агентство «Автостат» подвело рыночные итоги последних трёх недель (с 29 июня по 19 июля). За это время на фоне «бензиновой лихорадки» было продано 2144 подключаемых гибридов, а также 326 чистых электромобилей. Для сравнения, среднее недельное значение за первую половину года составляло 1173 и 178, соответственно.
UMO 5
UMO 5
© UMO
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Как уточняют аналитики, россияне приобрели 270 электрокаров UMO 5, ️159 кроссоверов Avatr 11, а также 107 седанов Avatr 12. Замкнули пятёрку лидеров 104 Changan Qiyuan Q05 и 45 ️«Москвич 3е».

В лидеры среди гибридных моделей вышли китайский ️Geely EX5 EM-I (1734 ед.) и российский Evolute I-Space (1048 ед.). Продолжили список ️Exeed Exlantix ET (563 ед.), Voyah Free (538 шт.) и GAC S7 (414 ед.).

Между тем, в Москве перед АЗС перестали выстраиваться очереди. На этот факт обратил внимание корреспондент журнала Motor, объехав несколько автозаправочных станций. Заправить автомобиль можно любым видом топлива.

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Автор:Алексей Кованов
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  3. На фоне «бензиновой лихорадки» россияне купили рекордное число гибридов и электрокаров