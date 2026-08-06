На какие модели российские таксисты меняют проверенные Hyundai, Kia и Volkswagen
По состоянию на апрель 2026 года разрешение на работу в такси имеют 940,5 тыс. автомобилей. Если смотреть на общий объем действующего парка, привычная расстановка сил еще держится: Lada владеет долей в 16,6%, Kia — 13,5%, Hyundai — 12,3%, а Volkswagen замыкает квартет лидеров с 8%.
В сумме эти четыре марки всё ещё контролируют более половины всех машин (50,4%) на линии.
Однако эти цифры отражают скорее вчерашний день. Ситуация кардинально меняется, если взглянуть на свежий парк — автомобили 2023–2026 годов выпуска. Здесь иерархия совершенно иная.
Безусловным лидером остаётся Lada с 25,5%, но следом за ней уже идёт китайский десант: Chery (13,7%), Haval (13,4%) и Geely (8,7%). В топ-5 также ворвался белорусский Belgee с показателем 8,7%, оставив корейцев и немцев далеко позади.
В общем зачете по объёму парка пока лидируют «ветераны»: Lada Granta (9,8%), следом за которой идут Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo и Renault Logan. Но будущее такси — за другими именами.
В сегменте свежих машин (2022–2026 г.в.) топ-15 выглядит иначе. После Lada Granta в списке следуют Haval Jolion, Lada Vesta, Belgee X50 и Chery Arrizo 8.
Читайте также: