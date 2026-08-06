Новости
Опубликовано 06 августа 2026, 18:49
2 мин.

На какие модели российские таксисты меняют проверенные Hyundai, Kia и Volkswagen

Рынок таксомоторных перевозок в России переживает тектонический сдвиг. Если ранее парк состоял из «трёх китов» — Kia, Hyundai и Volkswagen, то теперь их место уверенно занимают китайские бренды и отечественная Lada. Какие именно модели выбирают таксопарки, выяснили аналитики агентства «Автостат».
Haval Jolion
Haval Jolion
© Haval
Алексей Кованов
Алексей Кованов

По состоянию на апрель 2026 года разрешение на работу в такси имеют 940,5 тыс. автомобилей. Если смотреть на общий объем действующего парка, привычная расстановка сил еще держится: Lada владеет долей в 16,6%, Kia — 13,5%, Hyundai — 12,3%, а Volkswagen замыкает квартет лидеров с 8%.

В сумме эти четыре марки всё ещё контролируют более половины всех машин (50,4%) на линии.

Однако эти цифры отражают скорее вчерашний день. Ситуация кардинально меняется, если взглянуть на свежий парк — автомобили 2023–2026 годов выпуска. Здесь иерархия совершенно иная.

Безусловным лидером остаётся Lada с 25,5%, но следом за ней уже идёт китайский десант: Chery (13,7%), Haval (13,4%) и Geely (8,7%). В топ-5 также ворвался белорусский Belgee с показателем 8,7%, оставив корейцев и немцев далеко позади.

В общем зачете по объёму парка пока лидируют «ветераны»: Lada Granta (9,8%), следом за которой идут Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo и Renault Logan. Но будущее такси — за другими именами.

Haval Jolion

© Haval

В сегменте свежих машин (2022–2026 г.в.) топ-15 выглядит иначе. После Lada Granta в списке следуют Haval Jolion, Lada Vesta, Belgee X50 и Chery Arrizo 8.

Читайте также:

Источник:Сергей Целиков - Автостат
Автор:Алексей Кованов
  1. Motor.ru/
  2. Новости/
  3. На какие модели российские таксисты меняют проверенные Hyundai, Kia и Volkswagen