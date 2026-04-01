Опубликовано 01 апреля 2026, 16:29
На крупнейшей ретро-выставке страны покажут 300 раритетных авто

Ferrari GTB станет главным экспонатом крупнейшей ретро-выставки России. С 10 по 12 апреля в «Экспофоруме» в поселке Шушары пройдет главная ретро-выставка страны — «Олдтаймер-Галерея». Крупнейший в России смотр старинной техники отметит 25-летие. На площади 13 тыс. кв. метров соберутся 300 уникальных автомобилей, восстановленных или сохраненных владельцами. Об этом сообщили в пресс-службе Олдтаймер-Галереи.
Арина Лысенко
Среди экспонатов: раритеты из Императорского гаража (Делоне-Бельвилль, Рено, Хамбер), автомобили-киноактёры из новых российских фильмов, легендарный Mercedes-Benz 540K Special Roadster, Ferrari GTB и необычный автомобиль-чашка с гжельской росписью.

Юбилейная выставка сохранит традиции, но удивит гостей коллекциями рулей, педальных машин, гоночных кресел и галереей картин «Секретный гараж». Впервые будет представлено более 60 единиц исторической мото- и велотехники.

В дни выставки от метро «Московская» будут ходить бесплатные шаттлы, а у павильона предусмотрена просторная бесплатная парковка.

Источник:пресс-служба Олдтаймер-Галереи
Автор:Арина Лысенко
