Опубликовано 13 августа 2026, 14:361 мин.
На платной трассе М-12 перекрывают съезды из-за «бензиновых туристов»
На трассе М-12 во Владимирской области перекрыли бетонными блоками технологические съезды (на 189-м и 257-м км), которыми активно пользовались местные водители для бесплатного проезда, объезда пробок и заправки машин топливом.
© Автодор
В «Автодоре» заявили, что это создавало угрозу безопасности, а съезды предназначены только для спецтехники. Въезд частных машин стали блокировать из-за участившихся случаев въезда.
Отмечается, что бетонные блоки позже заменят на шлагбаумы с камерами, но сроки не названы. Для экстренных служб доступ сохранят через соседние развязки.
Водителям теперь придётся заправляться на других АЗС за пределами платной магистрали М-12, что увеличит нагрузку на них.
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