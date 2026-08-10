Кроссовер адаптирован к российским условиям эксплуатации. В частности, он получил систему дистанционной парковки, омыватель камеры заднего вида, увеличенный до 7 л бачок стеклоомывателя, прорезиненные накладки на педали и сертифицированное тягово-сцепное устройство с допустимой массой прицепа до 1200 кг. Салон отделан натуральной кожей Nappa, все сиденья снабжены подогревом, вентиляцией и массажем.

В оснащение также входит трехзонный климат-контроль, система ионизации воздуха и ароматизации салона. Также кроссовер отличается усиленной шумоизоляцией: в частности, на нем установлены двойные стекла. В краш-тестах EuroNCAP кроссовер получил максимальные пять звезд за безопасность. У машины более 30 электронных ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, систему кругового обзора. В России автомобиль вошел в программу господдержки: выгода при покупке в кредит составляет 925 тыс. рублей, цена с учетом этой субсидии составляет 6 млн рублей.