Новости
Опубликовано 10 августа 2026, 18:55
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На российский рынок вышел гибридный кроссовер Esteo Exlantix ET за 7 млн рублей

В России начали продавать обновленный Esteo Exlantix ET за 7 млн рублей. Премиальный бренд Esteo, дебютировавший в апреле 2026 года, объявил о старте продаж обновленного гибридного кроссовера Exlantix ET. Модель, которая раньше продавалась под маркой Exeed, получила ряд доработок с учетом пожеланий российских клиентов. Стоимость новинки составила 6,99 млн рублей.
Esteo Exlantix ET
Esteo Exlantix ET
© Esteo
Михаил Лобачёв
Михаил Лобачёв

Техническая составляющая осталась прежней. Exlantix ET — это последовательный гибрид мощностью 469 л.с. Силовая установка обеспечивает разгон до 100 км/ч за 4,8 с, запас хода с полным баком и заряженной батареей превышает 1180 км.

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Esteo Exlantix ET

© Esteo

Кроссовер адаптирован к российским условиям эксплуатации. В частности, он получил систему дистанционной парковки, омыватель камеры заднего вида, увеличенный до 7 л бачок стеклоомывателя, прорезиненные накладки на педали и сертифицированное тягово-сцепное устройство с допустимой массой прицепа до 1200 кг. Салон отделан натуральной кожей Nappa, все сиденья снабжены подогревом, вентиляцией и массажем.

В оснащение также входит трехзонный климат-контроль, система ионизации воздуха и ароматизации салона. Также кроссовер отличается усиленной шумоизоляцией: в частности, на нем установлены двойные стекла. В краш-тестах EuroNCAP кроссовер получил максимальные пять звезд за безопасность. У машины более 30 электронных ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, систему кругового обзора. В России автомобиль вошел в программу господдержки: выгода при покупке в кредит составляет 925 тыс. рублей, цена с учетом этой субсидии составляет 6 млн рублей.

Источник:Esteo
Автор:Михаил Лобачёв
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  3. На российский рынок вышел гибридный кроссовер Esteo Exlantix ET за 7 млн рублей