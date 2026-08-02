На рынке параллельного импорта появился новый бестселлер

Главной причиной популярности эксперты называют богатейшее оснащение при умеренной цене. Владельцы и обозреватели хвалят качество отделки салона, сопоставимое с премиальными моделями, и обилие современных опций вплоть до автопилота и проекции приборов на лобовое стекло.

Заявленный производителем паспортный запас хода превышает 2000 км. Тесты российских блогеров показывают, что эта цифра недостижима, однако отметку в 1000 км на полном баке и полностью заряженной батарее автомобиль преодолевает без проблем.

Силовая установка состоит из 1,5-литрового бензинового атмосферного двигателя мощностью 98 л.с., работающего как генератор, а также тягового электромотора на задней оси отдачей 163 л.с. Батарея ёмкостью 28,4 кВт·ч обеспечивает около 130 км чисто электрического пробега.

Важное конкурентное преимущество модели — возможность оформления по льготному утильсбору в размере 3,4 тыс. рублей. Льгота действует, если 30-минутная мощность электромотора не превышает 80 л. с. (58,84 кВт). У Qiyuan A06 этот показатель варьируется от 64 до 73 л.с.

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