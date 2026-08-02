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Опубликовано 02 августа 2026, 10:17
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На рынке параллельного импорта появился новый бестселлер

Аналитик Целиков: в Россию начали активно завозить Changan Qiyuan A06. Гибридный лифтбек Qiyuan A06 активно завоевывает рынок, отмечает глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. По данным на 27 июля, в России уже поставлено на учёт 336 таких автомобилей. При этом динамика впечатляет: только за последние четыре недели регистрацию прошли более половины из них — 175 штук.
Changan Qiyuan A06
Changan Qiyuan A06
© Changan
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Все машины ввозятся альтернативными каналами по схеме параллельного импорта с растаможкой непосредственно на конечного покупателя. Несмотря на это, модель стала заметным явлением: на классифайдах насчитывается свыше 200 предложений от дилеров и компаний, специализирующихся на доставке авто из Китая.

Стоимость автомобиля в России составляет от 2,2 до 2,9 млн рублей. В Китае эта модель известна под суббрендом Nevo и стоит там от 1,5 млн рублей в пересчете на российскую валюту. Сочетание цены и технологичности делает Qiyuan A06 одним из самых привлекательных китайских гибридов на рынке.

Changan Qiyuan A06

© Changan

Главной причиной популярности эксперты называют богатейшее оснащение при умеренной цене. Владельцы и обозреватели хвалят качество отделки салона, сопоставимое с премиальными моделями, и обилие современных опций вплоть до автопилота и проекции приборов на лобовое стекло.

Заявленный производителем паспортный запас хода превышает 2000 км. Тесты российских блогеров показывают, что эта цифра недостижима, однако отметку в 1000 км на полном баке и полностью заряженной батарее автомобиль преодолевает без проблем.

Силовая установка состоит из 1,5-литрового бензинового атмосферного двигателя мощностью 98 л.с., работающего как генератор, а также тягового электромотора на задней оси отдачей 163 л.с. Батарея ёмкостью 28,4 кВт·ч обеспечивает около 130 км чисто электрического пробега.

Важное конкурентное преимущество модели — возможность оформления по льготному утильсбору в размере 3,4 тыс. рублей. Льгота действует, если 30-минутная мощность электромотора не превышает 80 л. с. (58,84 кВт). У Qiyuan A06 этот показатель варьируется от 64 до 73 л.с.

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Источник:Сергей Целиков - Автостат
Автор:Алексей Кованов
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