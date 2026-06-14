В продаже появился катафалк на базе Lada Granta за 2,8 млн рублей

В набор специального оборудования входят выдвижной подиум для гроба по левому борту длиной 2300 мм, а также специальные оградительные поручни вокруг подиума.

Продолжают список бактерицидный облучатель и выносные опоры, на которые устанавливается гроб. Также предусмотрены места для размещения венков, крышки гроба и лопат.

Производитель предлагает машины чёрного цвета, где остекление ритуального отсека имеет глубокую тонировку. Вдобавок компания проводит дополнительную термо-шумоизоляцию.

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