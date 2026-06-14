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Опубликовано 14 июня 2026, 09:59
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Новый Mercedes-Benz C-Class по длине догнал S-Class W220

Для Китая Mercedes-Benz C-Class удлинили до пяти метров. Министерство промышленности и информатизации Китая рассекретило полностью электрический Mercedes-Benz C-Class Long Wheelbase. В Европе этот автомобиль продаётся под именем Mercedes-Benz C-Class Electric, но для КНР подготовлен особый удлинённый вариант.
Mercedes-Benz C-Class Long Wheelbase
Mercedes-Benz C-Class Long Wheelbase
© MIIT
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Габариты автомобиля равны 4990×1876×1510 мм, колёсная база — 3051 мм. Для сравнения, европейская модификация имеет характеристики 4883×1892×1503 мм, а его межосевое расстояние составляет 2962 мм.

Таким образом, китайский Mercedes-Benz C-Class Long Wheelbase по общей длине почти догнал Mercedes-Benz S-Class поколения W220, чья длина составляет 5038 мм, а по размеру колёсной базы даже обошёл (3051 мм против 2960 мм).

Топовая версия C 350 L будет оснащена двухмоторной силовой установкой, суммарная мощность которой составляет 460 кВт (около 625 л.с.). В Европе пока представлен только C 400 4Matic electric отдачей 489 л.с.

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Автор:Алексей Кованов
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