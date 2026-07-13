На старые грабли: в Германии возник ажиотажный спрос на дизельные Opel

Марка Opel столкнулась с ажиотажным спросом на дизельные автомобили. Большинство марок отказались от установки дилелей на свои модели. Opel оказался одним из немногих производителей, кто сохранил верность «воспламенению от сжатия». В частности, семейство Astra оснащается 130-сильным 4-четырёхцилиндровым двигатель объёмом 1,5 л. И этот вариант оказался крайне популярным среди покупателей, выяснил журнал Motor.