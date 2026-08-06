По направлению в Казань появилось единое сервисное пространство площадью около 1000 кв. м, предлагающее водителям и пассажирам максимально широкий спектр услуг от заправки автомобиля до полноценного отдыха.

Для питания организованы кафе и фуд-корт, а для шопинга - магазин сопутствующих товаров. Также имеются озеленённая территория, зоны отдыха, площадка активного отдыха и отдельное специализированное здание с душевыми и прачечной самообслуживания.

Продолжают список доступных удобств комфортабельная комната матери и ребенка, а также детская игровая зона. Снаружи борудованы специальные площадки для выгула домашних животных.

Комплекс по направлению в Москву занимает вдвое меньшую площадь — 450 кв. м. Несмотря на более компактные габариты, он предоставляет автопутешественникам расширенный набор сервисов: здесь можно заправить автомобиль, перекусить и комфортно отдохнуть.

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