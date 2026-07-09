На все случаи: новая Dacia может ездить на газе, бензине и электричестве

О том, что гамму пополнят бензиновые, газовые и бензиновые версии, сообщалось сразу. Главным конкурентом для будущей новинки эксперты назначили Skoda Octavia, но Dacia Striker должна предложить более низкую цену.

Как выяснилось теперь, базовая версия Mild Hybrid-G 140 оснащена 140-сильной турботройкой со стартер-генератором и 6-ступенчатыми коробками — «механикой» или «роботом». Двигатель может работать на бензине или метане.