На все случаи: новая Dacia может ездить на газе, бензине и электричестве
О том, что гамму пополнят бензиновые, газовые и бензиновые версии, сообщалось сразу. Главным конкурентом для будущей новинки эксперты назначили Skoda Octavia, но Dacia Striker должна предложить более низкую цену.
Как выяснилось теперь, базовая версия Mild Hybrid-G 140 оснащена 140-сильной турботройкой со стартер-генератором и 6-ступенчатыми коробками — «механикой» или «роботом». Двигатель может работать на бензине или метане.
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Модификации Hybrid 155 полагаются атмосферник 1.8, тяговый электромотор, стартер-генератор, коробка передач и батарея емкостью 1,4 кВтч. Суммарная отдача гибридной системы равна 155 л. с.
Полноприводная версия Hybrid 150 4×4 построена вокруг 1,2-литрового 140-сильного турбомотора, где отдельный двигатель мощностью 31 л.с. приводит колёса задней оси, а в трансмиссии работает 6-ступенчатый «робот».
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