Владелец компании по прокату бизнес-джетов построил 1062-сильное купе

«Восьмерка», установленная спереди, в пределах базы, развивает 1062 лошадиные силы и 1036 Нм крутящего момента. Мотор основан на блоке BMW V8 4.4 от моделей M5 и M8 и работает в паре с восьмидиапазонным автоматом ZF. Привод — полный, с возможностью отключения передней оси. Динамика пока расчетная: с места до 60 миль в час (97 км/ч) Naran Hyper Coupe разгоняется за 2,5 секунды, до 161 километров в час — за 4,5 секунды, а до 322 километров в час — за 16,5 секунды. При этом на максимальной скорости аэродинамическое «оперение» купе генерирует 1377 килограммов прижимного усилия.