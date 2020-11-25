Владелец компании по прокату бизнес-джетов построил 1062-сильное купе

Фирма Naran Automotive принадлежит зимбабвийскому бизнесмену Амиру Нарану. В свои 34 года он уже успел сколотить неплохое состояние, а также основал компанию Vimana Private Jets, оператора бизнес-джетов для сверхбогатых клиентов, среди которых есть, к примеру, семейство Кардашьян. Ежегодно продажи «Виманы» растут на 250 процентов, так что Наран задумал новый проект, с помощью которого надеется воплотить свою детскую мечту — построить роскошный и быстрый автомобиль.
К работе над машиной Амиру удались привлечь команду специалистов с большим опытом в автомобильной отрасли. Программу разработки возглавил бывший инженер Jaguar Land Rover Стив Пегг, дизайн отдали на откуп Йовину Вонгу, автору Apollo Intensa Emozione и De Tomaso P72, а доводку ездовых качеств Hyper Coupe поручили Даниэлю Менсе, настраивавшему рекордный китайский гиперкар NIO EP9.
Партнерами Naran Automotive выступили EY3 Engineering и Racing Dynamics, специализирующиеся на компонентах для гоночных и тюнингованных автомобилей. Купе оснастили подвеской на двойных поперечных рычагах, электрогидравлическим усилителем руля, регулируемыми амортизаторами Öhlins, углерод-керамическими тормозами AP Racing с роторами диаметром 390 миллиметров, изначально разработанными для гонок на выносливость, и двигателем V8 5.0 с двумя турбокомпрессорами.
«Восьмерка», установленная спереди, в пределах базы, развивает 1062 лошадиные силы и 1036 Нм крутящего момента. Мотор основан на блоке BMW V8 4.4 от моделей M5 и M8 и работает в паре с восьмидиапазонным автоматом ZF. Привод — полный, с возможностью отключения передней оси. Динамика пока расчетная: с места до 60 миль в час (97 км/ч) Naran Hyper Coupe разгоняется за 2,5 секунды, до 161 километров в час — за 4,5 секунды, а до 322 километров в час — за 16,5 секунды. При этом на максимальной скорости аэродинамическое «оперение» купе генерирует 1377 килограммов прижимного усилия.
Тираж Hyper Coupe составит 49 экземпляров. Начальная цена — один миллион евро (89,9 миллиона рублей). Покупатели смогут дать своему автомобилю уникальное имя, как это принято в яхтенной отрасли, и заказать обширную программу персонализации. Первую клиентскую машину Амир Наран обещает доставить летом следующего года. Собирать «гиперкупе» будут на предприятии Racing Dynamics в немецком Ахене, причем каждый месяц оттуда будут выезжать не больше двух машин.