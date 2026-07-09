Назвали лайфхак, как снизить расход бензина в путешествии на 20%

«Летом 2026 года на многих заправочных станциях России действуют временные ограничения на продажу топлива. Подготовка к дальней поездке требует тщательного планирования маршрута и учета текущей конъюнктуры рынка», — отметили в пресс-службе.

Дилер рекомендует плавно разгоняться и тормозить, а на трассе по возможности поддерживать постоянную скорость — это позволяет снизить расход бензина на 15−20%. Круиз-контроль помогает соблюдать стабильный режим. Перед выездом эксперты советуют проверить давление в шинах и освободить автомобиль от лишнего груза, включая багажник на крыше. Кроме того, не стоит ждать, пока топливо опустится ниже половины бака — лучше заправляться заранее.

Читайте также:

Fiat выпустил автомобиль за миллион рублей, но на нём почти негде ездить

В России открыли продажи «Гелендвагенов» отечественной сборки за 1,3 млн рублей

Маленький Defender: тюнеры превратили Suzuki XBee в стильный внедорожник