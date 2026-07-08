Опубликовано 08 июля 2026, 17:471 мин.
В России открыли продажи «Гелендвагенов» отечественной сборки за 1,3 млн рублей
Российская компания освоила сборку миникопий Mercedes-Benz G-Klasse. В России стартовало производство и продажи компактных электрокаров марки ZIF. Покупателям, как выяснил журнал Motor, доступны модели ZIF E7 и ZIF Morena, притом последняя внешне полностью копирует облик культового немецкого внедорожника Mercedes-Benz G-Klasse.
© ZIF Авто
Габариты ZIF Morena — 4010×1850×1850 мм. Машина представляет собой субкомпактный электрокар, оснащённый двигателем мощностью 10 л.с., который запитан от литий-железо-фосфатного акумулятора 14,4 кВт·ч.
Как стало известно журналу Motor, стоимость миникара составляет 1,3 млн рублей. Как уверяет продавец, модели разрешено ездить по дорогам общего пользования, а для управления водителю требуются права категории B.
В списке базового оборудования заявлены мультифункциональный руль, кондиционер, четыре стеклоподъёмника и большой экран медиасистемы. Подвеска — пружинная, а тормоза — дисковые.
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