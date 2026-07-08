В России открыли продажи «Гелендвагенов» отечественной сборки за 1,3 млн рублей

Габариты ZIF Morena — 4010×1850×1850 мм. Машина представляет собой субкомпактный электрокар, оснащённый двигателем мощностью 10 л.с., который запитан от литий-железо-фосфатного акумулятора 14,4 кВт·ч.

Как стало известно журналу Motor, стоимость миникара составляет 1,3 млн рублей. Как уверяет продавец, модели разрешено ездить по дорогам общего пользования, а для управления водителю требуются права категории B.

В списке базового оборудования заявлены мультифункциональный руль, кондиционер, четыре стеклоподъёмника и большой экран медиасистемы. Подвеска — пружинная, а тормоза — дисковые.

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