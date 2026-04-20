Опубликовано 20 апреля 2026, 08:02
1 мин.

Назван список марок, которые покажут новинки на Пекинском автосалоне

На Пекинском автосалоне 2026 покажут 1,5 тысячи автомобилей. 24 апреля состоится открытие Пекинского международного автосалона 2026 года. Общая выставочная площадь составит 380 тыс. квадратных метров, что делает моторшоу крупнейшей автомобильной выставкой в мире.
© Нейросеть
Алексей Кованов
Мероприятие впервые будет проводиться на двух площадках, объединив Китайский международный выставочный центр и Пекинский международный выставочный центр. Эти две площадки расположены рядом, а их общая протяженность (с севера на юг) составляет приблизительно 1,3 км.

Согласно официальным данным, на выставке будет представлен 1451 автомобиль, в том числе 181 мировая премьера и 71 концепт-кар. Всего будет использовано 17 выставочных залов, 13 из которых будут посвящены демонстрации автомобилей.

Среди международных брендов участниками выставки станут BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, Toyota и Ford, а также многие другие. Честь китайских автопроизводителей будут отстаивать FAW Hongqi, Dongfeng Motor, Changan Automobile, Geely и Great Wall Motor.

Кроме того, свои разработки обещают показать стартапы Harmony Intelligent Mobility, Nio, Xpeng, Li Auto, Xiaomi и Leapmotor.

Читайте также:

  • Операция «Наследник»: УАЗ вспомнил несостоявшийся проект 3170
  • Раскрыты важные особенности новых BMW X7 российской сборки
  • Эксперт отметил сложности при обслуживании китайских Skoda