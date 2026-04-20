Назван список марок, которые покажут новинки на Пекинском автосалоне

Мероприятие впервые будет проводиться на двух площадках, объединив Китайский международный выставочный центр и Пекинский международный выставочный центр. Эти две площадки расположены рядом, а их общая протяженность (с севера на юг) составляет приблизительно 1,3 км.

Согласно официальным данным, на выставке будет представлен 1451 автомобиль, в том числе 181 мировая премьера и 71 концепт-кар. Всего будет использовано 17 выставочных залов, 13 из которых будут посвящены демонстрации автомобилей.

Среди международных брендов участниками выставки станут BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, Toyota и Ford, а также многие другие. Честь китайских автопроизводителей будут отстаивать FAW Hongqi, Dongfeng Motor, Changan Automobile, Geely и Great Wall Motor.

Кроме того, свои разработки обещают показать стартапы Harmony Intelligent Mobility, Nio, Xpeng, Li Auto, Xiaomi и Leapmotor.

