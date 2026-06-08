Опубликовано 08 июня 2026, 09:121 мин.
Названа дата премьеры первого российского LCV с автоматической коробкой
Sollers представит фургон SF5 с автоматической коробкой передач. Презентация Sollers SF5 — первого российского автомобиля в своём классе, серийно оснащаемого автоматической коробкой передач — состоится 16 июня. Об этом журналу Motor сообщили в пресс-службе компании Sollers.
© Sollers
Sollers SF5 — это обновлённый Sollers Atlant. Ранее сообщалось, что 6-ступенчатая автоматическая коробка передач будет локализована, а поначалу трансмиссия будет сочетаться со 150-сильным 2,7-литровым турбодизелем.
Фургоны оснащаются телематической системой, аккумуляторами, радиаторами, креслами и стёклами российского производства, а кузова сварены из отечественной оцинкованной стали.
До этого ГАЗ показал на выставке COMVEX в Москве «ГАЗель» с роботизированной коробкой передач. Как сообщили порталу Motor представители компании, решение о запуске в производство будет принято на основе реакции посетителей и спроса со стороны потребителей — если рынку нужен такой автомобиль, ГАЗ готов выпускать его серийно.
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