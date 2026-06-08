Названа дата премьеры первого российского LCV с автоматической коробкой

Sollers SF5 — это обновлённый Sollers Atlant. Ранее сообщалось, что 6-ступенчатая автоматическая коробка передач будет локализована, а поначалу трансмиссия будет сочетаться со 150-сильным 2,7-литровым турбодизелем.

Фургоны оснащаются телематической системой, аккумуляторами, радиаторами, креслами и стёклами российского производства, а кузова сварены из отечественной оцинкованной стали.

До этого ГАЗ показал на выставке COMVEX в Москве «ГАЗель» с роботизированной коробкой передач. Как сообщили порталу Motor представители компании, решение о запуске в производство будет принято на основе реакции посетителей и спроса со стороны потребителей — если рынку нужен такой автомобиль, ГАЗ готов выпускать его серийно.

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