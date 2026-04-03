Названа средняя цена нового российского автомобиля

"Средняя цена нового автомобиля российских марок в марте 2026 года составила 2,04 млн рублей, что на 28% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Средняя цена машины китайских брендов в начале весны достигла 3,95 млн рублей, увеличившись почти на 6% за год", – сообщают "Известия".

Эксперты связывают заметный скачок у российских машин с увеличением доли новых отечественных производителей, чей модельный ряд в основном находится в сегменте от 2 миллионов рублей.

При этом в марте динамика цен в целом по стране оказалась минимальной с начала года. Повышение средней стоимости новых автомобилей за последний месяц зафиксировано только в пяти регионах. Среди них Брянская область, где рост составил 8% до 3,8 миллиона рублей, Ростовская область с увеличением на 6% до 2,48 миллиона рублей, Калужская область с ростом на 5% до 2,34 миллиона рублей, а также Ставропольский край с повышением на 3,5% до 1,8 миллиона рублей.

Лидерами по снижению средней стоимости стали Республика Башкортостан, где цены упали на 15,5% до 2,3 миллиона рублей, Пермский край с падением на 12,4% до 2,12 миллиона рублей и Воронежская область с сокращением на 6,6% до 2,7 миллиона рублей.

Москва сохраняет статус самого дорогого рынка: средняя цена нового автомобиля в столице в марте достигла 3,9 миллиона рублей. Это на 3% выше февральского уровня, но на 2% ниже показателя годичной давности. В Санкт-Петербурге цена зафиксировалась на отметке 3,19 миллиона рублей — всего на 40 тысяч рублей больше, чем в марте 2025 года.

Интересно, что у некоторых моделей, официально представленных в России, в марте снизилась средняя цена. В пятёрку таких автомобилей вошли Zeekr 9X с падением на 2% до 12,82 млн рублей, Omoda C7 тоже минус 2% до 3,27 млн рублей, Chery Tiggo 7L с сокращением на 2% до 2,87 млн рублей, Jaecoo J8 с падением на 1,7% до 4,8 млн рублей и Omoda C5 с уменьшением на 1% до 2,82 млн рублей.

