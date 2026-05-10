Опубликовано 10 мая 2026, 09:081 мин.
Названо необычное достоинство продающегося в России внедорожника Deepal G318
«Авторевю»: у внедорожника Deepal G318 есть опция «кемпингового света». Эксперты «Авторевю» протестировали внедорожник Deepal G318, продажи которого стартовали на рынке РФ. Это последовательный полноприводный гибрид, у которых полуторалитровый ДВС выполняет задачи генератора. В пределе электромоторы выдают 439 л.с., но налоговая (30-минутная) мощность составляет 184 л.с.
© Deepal
Deepal G318 обладает необычным достоинством, которое заметили эксперты во время тест-драйва автомобиля. Водитель может воспользоваться двумя мощными фарами на передней кромке накрышного багажника. Они включаются при активации дальнего света, улучшая освещение дороги.
Кроме того, внедорожник оборудован системой «кемпингового света», когда средние фонари на крыше широким пучком освещают территорию общей площадью 250 квадратных метров. Эта опция будет интересна любителям загородных выездов.
Стоимость базового Deepal G318 Techno составляет 5,65 млн рублей, а топовая версия Everest стоит 6 млн рублей. При этом заявлено участие модели в государственной программе поддержки, скидка по которой может достигать 925 тыс. рублей.
Источник:Авторевю
Автор:Алексей Кованов
