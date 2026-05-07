Марка Lucid накопила собранных автомобилей на 1,5 млрд долларов

Марка Lucid — это американский производитель электромобилей, известный своими седаном Air и кроссовером Gravity. В планах фирмы было сделать 25−27 тыс. машин по итогам 2026 года, но сейчас придётся провести аудит, по итогам которого пересмотреть годовую стратегию.

Самая неординарная машина производителя — Lucid Air Sapphire. Этот автомобиль с силовой установкой мощностью 1234 л.с. по динамике и максимальной скорости (330 км/ч) уступает только гиперкару Bugatti Chiron Super Sport, но опережает его же на дистанции в четверть мили.

В США стоимость Lucid Air Sapphire начинается от $ 249 тыс. Он выступает прямым конкурентом таким автомобилям, как Tesla Model S Plaid и Porsche Taycan Turbo S. В рыночном позиционировании суперседана от Lucid акцент делается не только на максимальной скорости, но и на управляемости.

Марка Lucid выросла из стартапа, ключевыми фигурами которого стали бывшие инженеры Tesla. Китай и Объединенные Арабские Эмираты поддержали проект масштабными инвестициями. Об истории и продукции бренда Lucid можно прочитать в материале Motor.

