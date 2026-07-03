Названы 10 кроссоверов, которые никогда не ломаются

Лидером рейтинга с 85 баллами из 100 стал Chevrolet Blazer, у которого нет отзывных кампаний, а среднегодовые затраты на обслуживание составляют всего $431.

Второе место с тем же количеством баллов занял Kia Telluride, который перерос типичные «детские болезни», хотя за ним числятся три отзыва. Замыкает тройку Hyundai Palisade с 84 баллами.

В первую пятерку также вошли Nissan Pathfinder (84 балла), чья надежность выросла после перехода с вариатора на классический автомат в 2022 году, и Chevrolet Traverse (83 балла) после редизайна 2024 года.

Шестое место занял Dodge Durango (83 балла), однако его обслуживание за 10 лет оказалось самым дорогим в рейтинге — $11,4 тыс. Далее расположились Toyota Grand Highlander (82 балла, две отзывные кампании), Honda Passport (82 балла) с самой низкой стоимостью ежегодного обслуживания ($371), проверенный временем Toyota Highlander (82 балла). Замыкает десятку Subaru Outback (81 балл).

Читайте также:

Автоэксперт Пархомчук назвал условия, при которых гул шин предвещает ДТП

АвтоВАЗ раскрыл дату старта выпуска обновленного внедорожника Niva Legend

Кредит одобрили: Range Rover и Toyota Land Cruiser Prado стали лидерам продаж на Украине