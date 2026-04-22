Названы 10 самых мощных универсалов на вторичном рынке России

Линейку лотов открывает гибридный универсал Volvo V60 T8: его силовая установка выдает 405 л.с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 4,6 секунды. Немцы из Audi идут дальше: современное поколение RS4 оснащается битурбированным V6 мощностью 450 л.с. и набирает 100 км/ч за 4,0 секунды. Еще более агрессивный RS6 использует 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом, развивая от 600 до 630 л.с., что сокращает время разгона до 3,6 секунды, сообщили представители сервиса.

По данным исследования «Авто.ру», среди баварцев выделяется BMW M3 с рядной «шестеркой», мощность которой варьируется от 510 до 530 л.с. — динамика аналогична RS6: около 3,6 секунды до сотни. Американский Cadillac CTS-V II сочетает практичность семейного универсала E-класса с характером маслкара: бензиновый двигатель выдает внушительные 564 л.с., говорится в отчете.

Эксперты также отмечают и Mercedes-Benz CLS Shooting Brake. Он оснащается бензиновым мотором AMG мощностью от 557 до 585 л.с. А современный китайский Zeekr 007 GT с полным приводом на пике развивает 422 л.с.

Верхнюю планку мощности задают два гиганта. BMW M5 оснащен 4,4-литровым V8 с двойным турбонаддувом, выдающим 625 л.с. Однако абсолютный рекорд принадлежит Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo: в режиме Launch Control система высвобождает 761 л.с., позволяя универсалу набрать 100 км/ч за 2,8 секунды.

Завершает обзор сервиса «Авто.ру» компактный Mini Clubman JCW John Cooper Works. Его 2-литровый турбомотор (306 л.с.) в паре с полным приводом ALL4 и спортивной подвеской делает автомобиль невероятно живым и маневренным, разгоняя его до 100 км/ч за 4,9 секунды.

