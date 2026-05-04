Названы 15 новинок апреля на российском авторынке

Первым в списке стал кроссовер Soueast S06. В базе он оснащается 1,5-литровым турбомотором на 147 л.с., 6-ступенчатым роботом и передним приводом, в топе — двигателем 1.6 на 186 л.с., 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. Цены без скидок составляют от 3,1 до 3,48 млн рублей.

Второй новинкой стал Changan Uni-S AWD с турбомотором 1.5 л на 181 л.с., 7-ступенчатым роботом и полным приводом по цене от 2,98 до 3,15 млн рублей.

Третья новинка апреля — Changan CS75 Pro, большой кроссовер на 5 или 7 мест с тем же двигателем 1.5 (181 л.с.), 7-ступенчатым роботом, но передним приводом. Его цена — от 2,87 до 3,16 млн рублей.

Четвёртой стала полноприводная модификация Omoda C5 AWD с 1,5-литровым турбомотором 147 л.с. и 7-ступенчатым роботом за 2,85 млн рублей. Пятая — Jeland J6, полный аналог Jaecoo J6, с двигателем 1.5 (147 л.с.), 6-ступенчатым роботом и передним приводом за 2,29−2,65 млн рублей.

Шестым представлен обновлённый Haval F7x 2026 года с двигателем 231 л.с. (было 192), полным приводом и ценой от 3,8 до 4 млн рублей. Седьмой — обновлённый Haval Dargo 2026, чья отдача выросла до 200 л.с. (было 192). Привод — только полный, цены от 3,5 до 3,9 млн рублей.

Восьмой — Geely Coolray: 1,5-литровый турбомотор 147 л.с., 7-ступенчатый робот, передний привод. Цены пока не объявлены.

Девятая — топ-версия Belgee X50+ Onyx в чёрном цвете за 2,78 млн рублей. Десятая — Tenet T4L с 1,5-литровым турбомотором 147 л.с. и 6-ступенчатым роботом (цены объявят позже).

Одиннадцатый — Foton Tunland G7 с механической коробкой: турбомотор 2.4 на 211 л.с., 6-ступенчатая МКП, цена 3,2 млн рублей. Двенадцатая — коммерческие модели SKM M7, фургон и минивэн с 2-литровым атмосферным двигателем 137 л.с., 5-ступенчатой механикой и задним приводом (цены не объявлены).

Тринадцатая и четырнадцатая — модели Volga: седан C50 на базе Geely Preface с 2-литровым мотором на 150 или 200 л.с., 7-ступенчатым роботом и передним приводом, а также кроссовер K40 на базе Geely Atlas. Начальные версии K40 получат 1,5-литровый мотор 147 л.с., передний привод и 7-ступенчатый робот, топовые — 2-литровый мотор 200 л.с., полный привод и 8-ступенчатый автомат. Цены на обе модели появятся летом.

Пятнадцатой новинкой стал рамный внедорожник Sollers S9 на базе пикапа ST9. Ожидается 2-литровый турбомотор около 200 л.с., 8-ступенчатый автомат и полный привод. Старт производства запланирован на сентябрь.

Читайте также:

Дубайское тюнинг-ателье построило Mercedes-Benz G63 с огромной решеткой радиатора

Названы 5 военных мотоциклов, идеально подходящих для городских дорог

Тюнеры сделали из Toyota Hilux тяжелый самосвал